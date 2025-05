La santiaguesa Mariagrep queda tercera en los Premios Rock Villa de Madrid

Los Premios Rock Villa de Madrid, con 45 ediciones a sus espaldas, siguen siendo un referente para los nuevos talentos musicales en España. Este año han vuelto a demostrar su poder de atracción y visibilización de las propuestas más frescas del panorama musical español más emergente.

Junto a la cantante y compositora santiaguesa, se subieron al podio el artista venezolano Cryymm, en segunda posición, y el trovador manchego Paco Pecado, ganando el primer premio.

Con cerca de mil propuestas, de las cuales más del 50% vinieron de la comunidad de Madrid, el tercer puesto de Mariagrep, una artista decidida a ser la reina del urban melódico, es muy importante para Galicia.

Mariagrep y el pop de dormitorio

María Gallego, de 27 años, es la encargada de que el nuevo pop melancólico (también conocido como "bedroom pop") gallego salga a descubrir mundo.

En el 2018 empezó su carrera musical subiendo vídeos y canciones a Youtube. Canciones propias sobre cosas que le pasaban por la cabeza y que calaron en los oyentes, ya que en 2021 pudo publicar su primer proyecto: "Si un Día". Un trabajo que nace de las penas pero que le dio muchas alegrías y que fue posible gracias a Manu Blanco.

A principios de año, el 24 de enero, Mariagrep lanzó su nuevo disco "Mariagrep is not a crime", un proyecto editado por Raso Estudio y diseñado por Alberto Brandon donde la noche, la fiesta, las luces o el desgaste confroman las diez canciones de este álbum, un álbum que se creó de forma natural, casi sin pensar y con una misma temática: está agotada de la noche.

Y es que María, además de su proyecto en solitario, también es DJ en Cool Nenas (con Kimberley Tell y dani) y forma parte del grupo Grande Amore, liderado por Nuno Pico, por lo que ya tiene mucha experiencia en cuanto a crear y disfrutar de la fiesta.

Podríamos decir que Mariagrep es un reflejo de los jóvenes de hoy en día. En la adolescencia, salir cada fin de semana era casi un acto religioso y eso, aunque pueda parecer que no, hace desgaste en nuestro cuerpo, por lo que en nuestra veintena, puede ser que prefiramos cenar un viernes y beber un par de cervezas hasta las dos de la madrugada.

Constante cambio y evolución

Hasta el momento, María siempre tiró de banda en directo para sus conciertos, pero para esta nueva etapa quiso irse más hacia lo electrónico, trabajando con Mundo Prestigio o Galician Army, entre otros.

Mariagrep no quiere encasillarse en un estilo fijo, no es lo suyo. A ella le gusta explorar y aprender de lo que todavía no ha hecho. ¿Quién sabe si el próximo disco sea sólo de baladas?

En definitiva, "Mariagrep is not a crime" es la reafirmación de su madurez musical y su capacidad de crear música a través de sus propias vivencias. Con un sonido cada vez más personal y una constante evolución, María se consolida como una de las voces más interesantes del pop emergente gallego. El tercer puesto en los Premios Rock Villa de Madrid no es solo un reconocimiento, sino el impulso definitivo hacia un futuro prometedor.