Así fue el viral paso de este ilusionista compostelano por el programa de magia más visto de Estados Unidos

El ilusionista compostelano Joshua Kenneth ha llevado su talento al otro lado del Atlántico, participando recientemente en el prestigioso programa de televisión estadounidense "Penn & Teller: Fool Us". Este show, conocido por desafiar a magos de todo el mundo a engañar al legendario dúo Penn & Teller, contó con la actuación de Kenneth en el episodio titulado "No More Mister Knife Guy", emitido el pasado 14 de febrero de 2025.

En su presentación, Joshua Kenneth sorprendió al público y a los propios Penn y Teller con un número de ilusionismo que destacó por su originalidad y ejecución impecable. Aunque el objetivo del programa es que los participantes intenten "engañar" a los anfitriones, la actuación de Kenneth fue valorada por su belleza y destreza técnica, dejando una impresión más que memorable en la audiencia.

Tras su paso por el programa, Kenneth compartió su experiencia a través de sus redes sociales, expresando su entusiasmo por haber formado parte del "show de magia más importante del mundo".

Para aquellos interesados en ver la actuación completa de Joshua Kenneth en "Penn & Teller: Fool Us", pueden disfrutar del siguiente video, que ya acumula decenas de miles de reproducciones: