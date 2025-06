Los hoteles compostelanos lanzan una carta abierta a la ciudadanía contra la tasa turística

Bajo el lema “Enamórate del buen turismo, defiende a Compostela”, la Unión Hotelera de Compostela ha difundido este jueves una carta abierta en la que pide a la ciudadanía reflexionar sobre el impacto del actual modelo turístico en la capital gallega. En un tono directo, crítico y con fuerte carga emocional, el texto advierte del desgaste que sufre la ciudad y reclama medidas valientes y coherentes que apuesten por un turismo sostenible y respetuoso.

Críticas a la tasa turística: “No soluciona nada”

El colectivo hotelero se muestra especialmente crítico con la propuesta de implantar una tasa turística sobre los alojamientos. Afirman que, lejos de aportar soluciones reales, se trata de “una medida recaudatoria” que no regula, no reduce flujos ni mejora la convivencia, y que si no va acompañada de políticas más amplias, será simplemente “un gesto incompleto ante un problema mucho más complejo”.

En su carta, destacan que los problemas actuales del turismo en Santiago no se solucionan con un impuesto, sino con una estrategia integral que controle la llegada desordenada de excursionistas, el impacto de los cruceros y el auge de alojamientos no reglados, que encarecen el alquiler y expulsan a los vecinos.

“No todo el turismo es igual”

La Unión Hotelera distingue entre un turismo que aporta y otro que satura. Frente al visitante que solo llega por unas horas y apenas consume localmente, defienden al que pernocta, se sienta en una taberna, escucha la historia de un guía o compra en las tiendas locales: “Ese es el viajero que ayuda a que Compostela conserve su alma sin dejar de avanzar”.

Llamamiento a la ciudadanía compostelana

El texto concluye con una apelación directa a los vecinos y vecinas para que se impliquen en la defensa de un turismo que respete y cuide la ciudad: “Queremos vivir y trabajar en una Compostela habitable, orgullosa, cuidada”, afirman, y cierran con una frase que resume el espíritu de la carta: