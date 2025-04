O Colexio Nosa Señora dos Remedios celebra a súa Semana Deportiva Solidaria cunha gran acollida

O Colexio Nosa Señora dos Remedios (Orfas) deu o pistoletazo de saída á súa tradicional Semana Deportiva Solidaria, unha iniciativa que combina o deporte coa solidariedade, coa finalidade de recadar fondos para o Fondo Solidario do centro en apoio ás familias en risco de exclusión social.

A encargada de inaugurar esta edición foi Catuxa Codesido, exalumna do colexio e actual presidenta da Federación Galega de Squash. No seu discurso, Codesido animou a toda a comunidade educativa a practicar deporte non só polo seu impacto na saúde física, senón tamén polo seu valor emocional e social. "O deporte constrúe valores, crea comunidade e fai que nos sintamos mellor con nós mesmos", asegurou.

Como símbolo do inicio da semana, percorreu todas as aulas a antorcha creada pola profesora Charo, coñecida no centro como a "artista olímpica". Desde os máis pequenos ata os maiores, todos participaron nesta pequena maratón simbólica arredor das instalacións do colexio.

A programación desta Semana Deportiva estivo cargada de actividades que permitiron aos estudantes gozar do deporte en distintas modalidades. Entre os eventos máis destacados atopáronse:

Campionatos de bádminton, brilé, freestyle fútbol e concurso de triples .

. Partidos de baloncesto 3x3 .

. Exhibicións de ximnasia rítmica e capoeira .

. Un achegamento ao squash, con pistas inchables proporcionadas pola Federación Galega de Squash.

A compoñente solidaria desta semana acadou unha resposta moi positiva por parte da comunidade educativa, logrando unha importante recadación que será destinada ao Fondo Solidario do colexio, co obxectivo de apoiar ás familias que máis o precisan.