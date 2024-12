Crece la peregrinación de 'chill' en invierno: los peregrinos buscan hacer el Camino solos y en época "tranquila"

La presencia de peregrinos en el Camino de Santiago está creciendo cada año en las fechas de invierno, entre ellas las de Nadal y Fin de Año, segundo apuntan a Europa Press desde el sector, que destacan que se trata de personas que buscan una "época tranquila" para hacerlo "en soledad".

Así lo manifestó el presidente de la Asociación Gallega de Albergues Privados, Miguel Ángel Rodríguez Aira, que explicó que "en los últimos años, cada vez se incrementa un poco el número de peregrinos que hacen el Camino en invierno", en alusión al período de tiempo comprendido desde mediados de noviembre hasta finales de marzo.

También remarcó que el flujo en Nadal, Fin de Año y Reyes "es un poquito mayor". "Cuando hay vacaciones sí que hay un poco más de gente y cada año parece que más", dijo para precisar, no obstante, que "son pocos en relación a la afluencia que hay en #cualquier otra temporada".

Respecto de noviembre, destacó que el "bueno tiempo extremo, con muchos días de calor y sol y que apenas lloviera en Galicia" contribuyó la que viniera "más gente". "Puede que esto ayude la que esa tendencia sea cada vez más y el año que viene teniendo este precedente se animen", aventuró.

En cuanto al perfil del peregrino que hace el Camino de Santiago en esta época del año, Rodríguez Era incidió en que son "más extranjeros que nacionales" y quizá "un poco más" hombres que mujeres, "aunque no suele haber mucha diferencia".

"Las condiciones meteorológicas duras puede ser que atraigan más a los hombres, un tipo de aventura en plan reto", argumentó para apuntar que "no es habitual" que lo hagan familias y "no suele haber muchos niños". "A lo mejor en Nadal, si el tiempo acompaña, hay familias que se pueden animar a hacer unos días pero el Camino completo, no".

"ACONSEJABLE" RESERVAR

En temporada baja, recalcó que es "muy aconsejable" reservar albergue "más que para garantizarte la cama, para confirmar que está abierto" porque "la mayoría están cerrados". Otra opción, señaló, es ir a los que son públicos que no permiten hacer reservas pero "en esta época están casi todos abiertos y no se suelen llenar".

Para facilitar el sistema de reservas, la Asociación Gallega de Albergues Privados pusieron en funcionamiento a web BookAlbergue.com con todos los itinerarios del ocho caminos principales a su paso por Galicia para que los peregrinos puedan "reservar directamente sin usar plataformas con comisiones muy altas".

CIFRAS EN AUMENTO

Por su parte, desde la Oficina de Acogida al Peregrino de Santiago de Compostela precisan que nos meses de noviembre, diciembre y enero siempre hay menos peregrinos debido, entre otros factores, la que el tiempo "no acompaña".

En cuanto al perfil de las personas que optan por hacer el Camino de Santiago en estos meses, la Oficina de Acogida del Peregrino constata que son "más extranjeros" frente a más familias en verano.

Y es que en estas fechas entregan "alrededor de 150 compostelas" por jornada, frente a las 20 al 30 al día de años anteriores, mientras que en temporada alta lo habitual son 2.000. Con todo, y de acuerdo con sus registros, cada año se observa un aumento de peregrinos, a pesar de tratarse de ocasiones en las que muchos optan por estar con su familia o amigos.

Por otra parte, en el último trimestre de 2024 cifran en 67.923 los peregrinos y peregrinas llegadas a Galicia, un 4% más que en 2023 en el que se registraron 67.112. En 2022, consiguieron la compostela 67.322 personas en los meses de octubre, noviembre y diciembre, un 55% más que el anterior, año de pandemia por el virus de la covid.

"¿VERDADERA PEREGRINACIÓN?"

Por otra parte, este jueves el Papa Francisco mantuvo una audiencia con peregrinos italianos en la que destacó como "muy positivo" el incremento numérico de quenes hacen el Camino de Santiago.

Sin embargo, también aprovechó para invitar a la reflexión sobre sí estas personas realizan una "verdadera peregrinación". Para Francisco, el crecimiento numérico es un dato "muy positivo", pero al mismo tiempo planteó una pregunta: "¿las personas que hacen el Camino de Santiago están haciendo una verdadera peregrinación? ¿O es otra cosa?".

En esta línea, el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto Fernández, explicó que el que el Papa quería decir con sus declaraciones es que "no debe olvidarse" el sentido de la peregrinación, independientemente de cal sea la motivación de cada persona, apuntó.

"El que dijo el Papa es que no perdamos de vista el sentido original de la peregrinación, hizo alusiones hermosas al Camino y reconoció el buen momento que está viviendo, pero también que no se pierda la esencia y la singularidad que lo hace único", aseveró.