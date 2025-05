Estalmat-Galicia clausura o curso este sábado en Matemáticas

O programa Estalmat de estímulo do talento matemático celebra este sábado 24 o acto de clausura do actual ano académico, no que ademais se lle entregarán os diplomas á promoción de 2023 conformada por nove alumnas e dezaseis alumnos.

O evento dará comezo ás 11.00 horas na Aula Magna da Facultade de Matemáticas da Universidade cun relatorio a cargo da profesora da USC e presidenta de Estalmat-Galicia, M. Elena Vázquez Cendón, titulado ‘A profesión de Matemáticas onte e hoxe’.

A continuación, ás 12.30 horas, terá lugar o acto formal de entrega de diplomas que presidirá a secretaria xeral da USC, Dulce María García Mella, e no que intervirán o decano da Facultade de Matemáticas, Alberto Cabada Fernández; o presidente da Deputación Provincial da Coruña, Valentín González Formoso; a directora da Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo Queijo; o vicepresidente da Deputación Provincial de Ourense, César Fernández Gil; o representante do equipo docente, Andrés Prieto Aneiros, e a profesora Elena Vázquez Cendón. Participan tamén Sandra Iglesias e Arturo Hermilla en representación das familias e Jacobo Otero Iglesias e Breixo Vidal Salgueiro do alumnado.

Os 25 estalmateiros e estalmateiras que este sábado recollen o diploma poden continuar esta experiencia no programa ESTALMAT-PI, que supón un terceiro curso, e que mantén aberta a convocatoria do ano 2025 . A proba realizarase o próximo 31 de maio.

ESTALMAT-Galicia

O Proxecto ESTALMAT-Galicia está pilotado por membros da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela e de distintos centros de ensino secundario de Galicia. Avalado pola Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais de España, conta cun financiamento específico da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria, da Axencia Galega de Innovación e das Deputacións da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, e o Concello de Ames. Ademais, Casio educación achega material para os cursos.

Desde o pasado ano Estalmat-Galicia forma parte do proxecto SUMO Valor da USC, no que xa achegaron fondos as empresas DXC Technology desde o seu Centro de Excelencia para iniciativas de Datos e Intelixencia Artificial para España e Portugal, con sede en Santiago, e o Centro de Investigación Mestrelab.