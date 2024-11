Estas son las calles en las que Santiago mejorará la accesibilidad

La Xunta de Goberno local de Santiago ha aprobado este lunes el expediente para la licitación de las obras de ejecución del proyecto de mejora de la accesibilidad en un total de 14 puntos del Ayuntamiento de Santiago, por un importe de 237.470,05 euros y con un plazo de ejecución de 8 meses.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha calificado de "fundamental" esta aprobación que permitirá abrir "en las próximas semanas" un procedimiento abierto simplificado de adjudicación para acabar con las pequeñas barreras arquitectónicas que dificultan el día a día de las personas con problemas de movilidad o en silla de ruedas.

Este proyecto, resultado de la colaboración con COGAMI, recoge 14 actuaciones para la eliminación de otros tantos puntos conflictivos en la vía pública que dificultan la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

Mayoritariamente, se actuará en pasos de cebra e itinerarios peatonales en la Rúa do Río, Rúa do Lavadoiro, O Avío, Rúa dos Irmandiños, Os Xasmíns, A Estila, Calle de Betanzos, Quiroga Palacios y Costa do Vedor; Gómez Ulla, O Hórreo, Outeiro de Sar, calle de Dublín, calle de Berlín y Calle de Varsovia.

Las intervenciones consistirán, fundamentalmente, en la demolición de pavimentos y bordes, excavación de terrenos y rellenos, nivelación con hormigón y pavimentación de aceras, elevación de pasos de cebra e instalación de nuevas alcantarillas, nueva pavimentación podotáctil, retirada de señalización y reubicación y colocación de barandillas.