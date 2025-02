Mondra sorprende cun pícaro pasodobre e anuncia novo álbum para maio

O artista Mondra vén de anunciar o lanzamento do seu segundo traballo discográfico, que verá a luz no vindeiro mes de maio. E faino cunha carta de presentación ben especial: "Vale máis un canciño", un pasodobre breve e coral que xa está dispoñible nas principais plataformas dixitais.

Este novo sinxelo, producido por Hevi no Laboratorio Soyuz, mestura tradición e modernidade, unha marca da casa de Mondra, quen se fixo un nome na escena musical galega co seu debut ARDĒN, galardoado co Premio Martín Códax ao Mellor Álbum de Electrónica 2024.

Unha canción chea de frescura e colaboracións

"Vale máis un canciño", ademais de contar cunha coidada produción musical, inclúe a colaboración de numerosos instrumentistas en ventos e percusións, así como as voces brancas de 17 nenas das asociacións AC Peis d’Hos (Cangas do Morrazo) e ACF Tarambainas (Vigo), que achegan frescura e inocencia á peza.

O lanzamento vén acompañado dunha proposta visual orixinal e divertida, producida polo propio Mondra xunto ao estudio coruñés Elmembrillo, e codirixida polo artista xunto a Adela Otero. O videoclip xa está dispoñible na canle VEVO de Mondra.

Proxección meteórica

Mondra consolidouse como un dos nomes máis destacados da música galega. Ademais dos premios e recoñecementos polo seu primeiro álbum, percorreu preto de 50 escenarios co seu directo Folía das Ardentes. O 20 de marzo pechará esta xira en Madrid, dando paso en maio á súa nova etapa musical, na que promete seguir sorprendendo polo seu diálogo innovador coa tradición.