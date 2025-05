Las oficinas móviles de retorno ya han recorrido más de la mitad de municipios gallegos

Hay quienes vuelven porque la vida les empuja y quienes lo hacen porque el corazón nunca se fue. Galicia, tierra de partidas silenciosas y regresos emocionantes, conserva en su ADN el eco de las historias migratorias de miles de personas que un día cruzaron el océano en busca de futuro. Hoy, muchos de sus descendientes deciden retomar el camino inverso y regresar al lugar al que aman y del que siempre han formado parte.

Ese deseo de regreso no nace del capricho ni de la nostalgia vacía, sino de un sentimiento profundo de pertenencia. En ocasiones, ni siquiera es una elección consciente. Más bien, se trata de vivir con la certeza de que, de alguna manera, la tierra tira de uno mismo con la misma fuerza con la que en otro momento lo empujó a marcharse.

La emigración ha sido, durante generaciones, una de las grandes cicatrices de Galicia. Familias fragmentadas por la geografía y amistades a cientos de kilómetros han conformado un rasgo más de nuestra identidad colectiva. También lo ha hecho la memoria —en las cartas, en las fotografías, en el idioma— y en esa indefectible morriña que nos invita siempre a regresar. Incluso, a lugares únicamente conocidos a través de anécdotas de padres y abuelos.

Retornar, sin embargo, no siempre es sencillo. Los tiempos cambian y, con ellos, las normas, los procedimientos, los sistemas sanitarios y los centros educativos. Para quien ha pasado décadas fuera o, incluso, para aquellos que nunca han vivido en la Comunidad, regresar implica un proceso repleto de dudas, formularios y gestiones que pueden resultar abrumadoras. Es precisamente en ese momento cuando surge la necesidad de una figura dispuesta a acompañar en el proceso y hacer que el papeleo no se sobreponga a la ilusión de volver.

La Xunta de Galicia comprende que facilitar el regreso no es solo una cuestión de gestión pública, sino que conforma un derecho pleno y que requiere una asistencia institucional cercana y personalizada. Por eso, además de las oficinas situadas en A Coruña, Santiago, Vigo, Lugo y Ourense, el Gobierno gallego impulsa una iniciativa que refleja de forma simbólica y práctica su compromiso con los que vuelven: la oficina móvil de retorno, un centro de asesoramiento sobre ruedas que no espera al retornado en la ciudad, sino que sale a su encuentro en aquellos municipios donde, quizá sin hacer demasiado ruido, muchas familias regresan cada mes.

Porque volver no siempre significa mudarse a una capital. A veces, es rehacer la casa de los abuelos en la aldea, dedicarse al pequeño negocio familiar o instalarse en la aldea que solo se conocía por fotografías. En esos lugares, en las esquinas menos visibles del mapa, la oficina móvil se convierte en mucho más que una herramienta informativa: es un símbolo de acogida y una forma de transmitir que el Gobierno gallego quiere convertir en tierra de regreso el lugar que durante décadas ha sido un punto de partida.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, junto a uno de los gallegos retornados que acudió a pedir asesoramiento en la oficina móvil | X. CORTIZO

Ayer, esta oficina llegó a Rois. El municipio situado en la comarca de Compostela vivió, como tantos otros, la emigración en carne propia. Sin embargo, hoy también es lugar de reencuentro para muchos que han pasado tiempo fuera o que descienden de vecinos de la localidad. La visita del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, junto a la delegada provincial de la Xunta, Belén do Campo, y al alcalde del municipio, Ramón Tojo, supuso algo más que un acto público: fue una forma de visibilizar que el retorno importa y que quienes deciden volver merecen ser escuchados, atendidos y apoyados sin importar la zona donde decidan establecerse. En definitiva, que Galicia sigue siendo casa y que está dispuesta a demostrarlo.



La iniciativa

Presentada públicamente a finales de 2023 y enmarcada en el paquete de medidas de la estrategia ‘Galicia Retorna’, la oficina móvil de Retorno es una unidad de atención itinerante gestionada por la Secretaría Xeral da Emigración cuyo objetivo es llevar los servicios de orientación, asesoramiento y apoyo a todos los rincones de la Comunidad, de forma presencial, gratuita y especializada. La idea que la sustenta es sencilla y transformadora: si hay personas retornadas viviendo en el rural, en municipios sin acceso directo a las oficinas fijas, debe ser la Administración quien se acerque a ellas, y no al revés.

Hasta su puesta en marcha, buena parte de la atención al retornado en Galicia se concentraba en las cinco oficinas permanentes situadas en Santiago, A Coruña, Vigo, Lugo y Ourense. Son centros con personal cualificado que siguen funcionando como referencia, y que en los últimos años, junto a las itinerantes, han atendido a más de 30.000 familias y tramitado alrededor de 152.000 consultas.

Sin embargo, muchas personas que deciden establecerse en zonas rurales o alejadas —ya sea porque es la zona de donde proviene su familia o porque buscan una vida más tranquila y asequible— no tienen la posibilidad o la facilidad para desplazarse a estas ciudades. Para ellos, la oficina móvil representa una puerta de entrada accesible, cercana y tangible a la red de recursos del Gobierno gallego.

El funcionamiento de esta oficina sobre ruedas es tan práctico como simbólico. El vehículo, adaptado como un espacio de atención con todos los elementos necesarios, recorre semana a semana distintos municipios de Galicia. En cada parada —normalmente en plazas céntricas, calles principales o el entorno de las casas consistoriales, como en el caso de Rois—, los técnicos de la Secretaría Xeral da Emigración atienden de forma individualizada a quienes acuden con dudas o necesidades, ayudándoles a orientarse en su nueva etapa vital. Hasta el momento, el servicio ha recorrido más de 250 ayuntamientos, lo que supone casi el 60% de todos los municipios que componen la Comunidad.

La oficina móvil de retorno de la Xunta se situó ayer en el Ayuntamiento de Rois, junto a la casa consistorial | X. CORTIZO

Solo en la provincia de A Coruña, por ejemplo, ha hecho más de 50 paradas. Para ello, se ha detenido en lugares alejados de las oficinas fijas, como Cee, Negreira, Boimorto o, como hizo ayer, Rois. Además, su calendario sigue abierto, para los próximos días, tiene previstas nuevas paradas en Malpica de Bergantiños, Neda, Abegondo y Laxe.

Uno de los puntos fuertes de la iniciativa es que no se exige residencia en el municipio donde se hace la parada: cualquier persona de la comarca o de localidades cercanas puede acercarse a realizar sus consultas. Aunque se recomienda solicitar cita previa, se atiende también en el momento si la carga de trabajo lo permite. En definitiva, se trata de garantizar que nadie quede fuera del sistema de apoyo por no vivir en una ciudad o por no tener acceso digital.

Además, la oficina no se detiene en los meses clave de primavera y otoño, cuando más retorno se produce, y suspende su actividad en agosto para retomarla con fuerza en septiembre. Cada visita es coordinada con los ayuntamientos anfitriones, que se encargan de difundir la información y de habilitar el espacio necesario para su funcionamiento. En muchos casos, la llegada de la oficina móvil genera un ambiente de acogida comunitaria, donde vecinos acuden no solo a resolver dudas, sino a compartir experiencias con otros retornados.

En paralelo, los servicios ofrecidos por las oficinas fijas y móviles se complementan con apoyos como las ayudas extraordinarias al retorno, que beneficiaron a 600 familias coruñesas en 2024, y las prestaciones de autoempleo, que favorecieron en esta misma provincia a 65 hogares a lo largo del año pasado. Estas iniciativas conforman, por tanto, un sistema coherente y perfectamente vertebrado que busca ofrecer a los gallegos del exterior un camino de vuelta más fácil y seguro.

No obstante, lo más valioso de esta oficina itinerante no puede medirse en cifras. La clave de su éxito es la capacidad de proporcionar amparo institucional a todos los retornados que han hecho —o, mejor dicho, que han vuelto a hacer— de Galicia su hogar y que desean contar con el apoyo, cercano y personalizado, de la Administración.

Parada en Rois

La mañana de ayer, la oficina móvil de retorno se instaló en el municipio coruñés de Rois. La jornada tuvo un carácter institucional especial, con la presencia del secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, la delegada de la Xunta en la provincia de A Coruña, Belén María do Campo, y del alcalde de la localidad, Ramón Tojo. Todos ellos participaron en un acto simbólico que sirvió para poner en valor la iniciativa, acercarse a los vecinos y recordar que las políticas de retorno del Gobierno gallego también están pensadas para los entornos rurales.

Durante su intervención, Rodríguez Miranda, destacó que las oficinas de retorno, ya sean fijas o móviles, conforman “unha ferramenta esencial para facilitar a integración e o acompañamento permanente aos galegos que deciden regresar á súa terra”. En la misma línea, insistió en que “Galicia é hoxe unha terra de oportunidades á que as persoas poden retornar para sumar o seu talento e capacidades ao mercado de traballo e contribuíndo a cubrir vacantes e a afrontar o reto demográfico”.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, junto a uno de los gallegos retornados que acudió a pedir asesoramiento en la oficina móvil | X.CORTIZO

Además, el titular de la Secretaría Xeral da Emigración aprovechó la ocasión para recordar que el Gobierno gallego ofrece también ayudas extraordinarias al retorno para cubrir necesidades derivadas de su regreso o relacionadas con el autoempleo. Con relación a la primera —dotada con 2,3 millones de euros—, recordó que, solo en la provincia de A Coruña, esta ayuda benefició con más de 1,6 millones de euros a más de 600 familias en 2024. También el año pasado en la misma provincia y con una dotación de un millón de euros, “concedéronse 65 axudas de autoemprego por valor de preto de 500.000 euros”, señaló Rodríguez Miranda.

Por su parte, el alcalde, Ramón Tojo, elogió la iniciativa y se mostró satisfecho de que Rois, la localidad que gobierna, forme parte de la ruta de esta oficina itinerante: “Neste municipio temos xente retornada á que asistimos a través de Asuntos Sociais, pero contar cunha ferramenta que achega a Administración á cidadanía é algo moi positivo e que nos alegra moito”.

“Para a Administración, é prioridade recorrer Galicia para achegarse tamén ás familias que deciden establecerse en zonas rurais

A lo largo de la mañana —concretamente, a partir de las 09.30 horas—, varios vecinos de la localidad y de otros ayuntamientos limítrofes se acercaron a la furgoneta para realizar consultas, pedir información o resolver trámites. Es el caso de Eugenio Rodríguez, que nació en Galicia pero llevaba más de medio siglo viviendo en Venezuela. Hace tres años que decidió volver a su hogar: “Me parece fantástica la idea; es fundamental dar apoyo de este tipo también en los pueblos”. La misma idea recalca Carmen Caamaño, que tras toda una vida fuera de la Comunidad, se instaló hace poco menos de una década en Urdilde, una de las parroquias más pobladas de Rois: “Esta oficina me parece fantástica, es muy cómodo el sistema que usa y permite resolver todo más rápido”.

Asimismo, de las técnicas del servicio, María José Prado, explicó que el perfil de los usuarios es muy variado: "Hay personas mayores que regresan después de muchos años fuera, matrimonios jóvenes con hijos pequeños, o incluso gallegos nacidos en el extranjero que vienen a iniciar una nueva etapa aquí. Muchos llegan con dudas sobre cómo empadronarse, qué ayudas pueden solicitar, o cómo homologar sus estudios".

La sesión de atención continuó hasta pasadas las 14.00 horas, permitiendo que todas las personas demandantes de asesoramiento pudieran recibir asistencia con sus dudas o procedimientos en curso.

Vuelta con futuro

Facilitar el regreso a casa no es solo una cuestión de voluntad institucional, es también una manera de entender el país y de concebir Galicia como una tierra a la que se puede pertenecer sin haber nacido entre sus fronteras; un sentimiento que se puede llevar dentro durante toda una vida e incluso a miles de kilómetros. Por ello, la Xunta lleva años reforzando su compromiso con los gallegos que viven en el exterior y con los que deciden volver, poniendo en marcha iniciativas concretas, palpables y sostenidas en el tiempo.

La oficina móvil de Retorno es una de esas medidas. Su presencia en decenas de municipios, su vocación de servicio y su capacidad para adaptarse a las realidades de cada territorio han convertido esta iniciativa en una herramienta esencial para garantizar que el derecho a volver no dependa del lugar donde uno se establezca.

La visita de ayer a Rois fue un ejemplo más de ese compromiso activo, de estar presente también desde lo pequeño, desde lo local, desde lo cotidiano. La oficina se instaló en el corazón del municipio para escuchar, informar y acompañar, y lo seguirá haciendo en los próximos días: el martes estará en Malpica de Bergantiños, el miércoles en Neda y el jueves en Abegondo, trazando un mapa de proximidad que no entiende de jerarquías territoriales, sino de personas y necesidades reales.

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; el alcalde de Rois, Ramón Tojo; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo y la técnica, María José Prado, en el interior de la oficina | X. CORTIZO

El camino de vuelta no siempre es sencillo, pero cuando la Administración tiende su mano y acompaña, el trayecto se vuelve mucho menos incierto. La Xunta de Galicia continúa recorriendo ese camino con firmeza y con el convencimiento de que cada persona que vuelve contribuye a construir una Comunidad más justa y completa. Porque Galicia no solo debe ser tierra de partida. Galicia, hoy más que nunca, es tierra de regreso.



Ayuda integral a quienes regresan

Las oficinas de atención al regreso, tanto en sus sedes fijas como en la modalidad móvil, prestan un servicio integral y gratuito a las personas gallegas que han retornado del exterior o están en proceso de hacerlo. Entre los principales servicios que ofrecen se encuentra el asesoramiento sobre los programas de apoyo al regreso, proporcionando información actualizada sobre las ayudas económicas disponibles y otros recursos orientados a facilitar la integración en Galicia. Además, ofrecen apoyo en gestiones administrativas relacionadas con ámbitos clave como la sanidad, la vivienda, la educación o la Seguridad Social, acompañando a los usuarios en los trámites necesarios para su reincorporación plena a la vida cotidiana en la comunidad.

Otro de los ejes del servicio es la orientación laboral, que incluye asesoramiento para la búsqueda activa de empleo en Galicia y guía para la homologación de títulos obtenidos en el extranjero. Para reforzar este aspecto, el Consello de la Xunta ha aprobado recientemente un nuevo plan de formación permanente del Servizo Público de Emprego de Galicia, que por primera vez estará también disponible para el personal técnico de estas oficinas, con el objetivo de mejorar aún más la atención y contribuir a captar y retener talento gallego procedente del exterior.