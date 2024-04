El PP de Santiago denuncia "inquiokupación" y carga contra la propuesta el gobierno local de zona tensionada

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, ha denunciado que "la dramática situación de vivienda en el barrio de O Ensanche es consecuencia de las políticas del BNG y del PSOE en las últimas décadas".

"Hay millares de pisos vacíos sin poner en el mercado porque los propietarios no quieren, o no se fían y no ponen esos pisos en alquiler. ¿Por qué? Porque hay problemas de 'inquiokupación': gente que entra en la vivienda y de pronto en el tercer o cuarto mes dejan de pagar o destrozan las viviendas", ha reprobado en un comunicado.

"En este sentido, resulta entendible que muchos propietarios no estén dispuestos a poner sus pisos en alquiler ya que se encuentran totalmente desprotegidos", ha agregado, antes de lamentar que "la solución del BNG a este problema sea decirles a esos propietarios, que ya no se atreven a alquilar sus viviendas, que ahora además van a decidir por ellos a que precio se tienen que alquilar".

Así, ha explicado que la declaración de zona tensionada lo que supondrá es "menos pisos en el mercado y un incremento de los precios en las zonas no tensionadas, una política que lo que hará es acabar definitivamente con la vivienda en Compostela".

"Ayudar a los compostelanos a volver"

Enfrente, ha planteado poner en marcha "una operación retorno de todos los vecinos que quieran volver a su ciudad". "Tenemos que ayudar a los compostelanos que están viviendo en Bertamiráns, O Milladoiro o Sigüeiro y quieren volver", ha aseverado.

Para ello, ha insistido, "hacen falta políticas pensadas para poner en el mercado los más de 6.000 pisos vacíos y no políticas que lleven precisamente al efecto contrario, retirar pisos del alquiler y que aumenten el número de viviendas vacías".

En este sentido, ha destacado también que, "cuantos más pisos en alquiler, más baratos van a ser, por lo que lo principal es garantizar seguridad jurídica a los propietarios para que pongan sus pisos a disposición".