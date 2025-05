Santiago acollerá en novembro un congreso nunca antes visto en Galicia

Santiago de Compostela converterase en novembro na capital do urbanismo sostible. A cidade acollerá por primeira vez o Congreso Internacional de Ordenación do Territorio (CIOT), que celebrará a súa duodécima edición entre os días 12 e 15. O evento, promovido pola Xunta de Galicia e a Asociación Interprofesional de Ordenación do Territorio (Fundicot), desenvolverase baixo o lema “Cultura territorial: o futuro non se improvisa”.

A presentación oficial celebrouse este xoves coa participación da conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, o secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, e a directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas. Tamén estivo presente o presidente de Fundicot, Joaquín Farinós.

Será a primeira vez que Galicia exerza como sede deste simposio internacional, que reunirá en Compostela a expertos galegos, estatais e doutros países para analizar os principais desafíos en materia de ordenación territorial. A cita busca favorecer o intercambio de coñecementos e boas prácticas sobre urbanismo desde unha perspectiva plural e multidisciplinar.

A programación do CIOT estrutúrase en catro grandes liñas temáticas. A planificación territorial ante novos retos, as políticas de vivenda e inclusión social, a adaptación fronte a riscos ambientais e a xestión pública baseada na intelixencia territorial centrarán os debates previstos.

Santiago toma o relevo doutras cidades como Valencia, Málaga ou Madrid, consolidándose como un espazo de reflexión sobre o territorio e o seu futuro. O congreso chega nun momento chave para Galicia, no que o acceso á vivenda, a ordenación responsable do solo e a sustentabilidade urbana están no centro da axenda pública.