A USC impulsa máis de 100 novas prazas de profesorado

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) segue avanzando na renovación e consolidación do seu Persoal Docente e Investigador (PDI). O Consello de Goberno da institución vén de aprobar a planificación para 2025, que inclúe medidas para facilitar o acceso de novo profesorado e atender á remuda xeracional, nun contexto marcado polo incremento das xubilacións.

A folla de ruta da USC en materia de profesorado foi negociada cos sindicatos e aprobada pola Comisión de Organización Académica e Profesorado. O obxectivo é manter a excelencia académica mentres se aposta pola estabilización e promoción do persoal docente.

Máis de 100 novas prazas de profesorado en 2025

A proposta aprobada inclúe a creación de 34 prazas de axudante doutor, cinco de profesorado asociado, unha de permanente laboral, dez de asociado en Ciencias da Saúde e sete de vinculación asistencial.

No eido da estabilización, permitirase que 59 docentes actualmente en prazas de axudante doutor accedan a prazas permanentes. Ademais, tamén se crearán 13 prazas para investigadores Ramón y Cajal e outros programas similares.

En canto á promoción, a USC reforza a súa estrutura cun total de 57 prazas de profesorado titular e 48 de acceso a cátedra, fortalecendo así a carreira docente na institución.

96 prazas para persoal técnico e de administración

O Consello de Goberno tamén aprobou a Oferta de Emprego Público para o Persoal Técnico, de Xestión e de Administración e Servizos (PTXAS). En total, crearase 96 novas prazas, das cales 47 serán de acceso libre.

Nunha liña de mellora das condicións laborais, tamén se modificaron varios artigos do acordo sobre a implantación da xornada de 35 horas e a flexibilidade horaria, co obxectivo de facilitar a conciliación do persoal.