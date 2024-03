Devon Dotson: “Creo que estoy preparado para este desafío”

El base estadounidense Devon Dotson afirmó este miércoles que su fichaje por el Monbus Obradoiro es “una gran oportunidad” para mostrar su nivel en una de las ligas “más duras” del mundo.



“Estoy muy contento de estar aquí. Será mi primera experiencia en Europa, espero aprovechar esta oportunidad. Voy a dar todo para ayudar al equipo. Sé que no será fácil, pero creo que estoy preparado para este desafío”, declaró en rueda de prensa.



Al nuevo jugador obradoirista, que debutará este sábado en el derbi gallego contra el Río Breogán, le apasionan los retos.



“Siempre he jugado bajo presión, he estado en la universidad de Kansas, donde cada noche jugaba ante 30.000 personas. Me gustan los retos y esta situación creo que me va bien. En la ACB me encontraré con algunas reglas nuevas, como los 3 segundos defensivos que aquí no hay, y con defensas más físicas que en mi país”, explicó.



El jugador, de 188 centímetros de altura y 24 años, desarrolló toda su carrera en los Estados Unidos, donde jugó tres temporadas en la NBA con Washington Wizards y Chicago Bulls.



Devon Dotson se definió como un base “físico, duro e inteligente”, y dijo que una de sus principales características es que puede jugar “muy rápido” con el balón.



Tras su primera toma de contacto con el técnico Moncho Fernández y sus compañeros, el estadounidense ya sabe que el derbi contra el Breogán no es “un partido más” para los aficionados.



“Me han contado que probablemente sea el partido más importante de la temporada, de una magnitud crucial, además de preguntarme por mí y por mi baloncesto. Me han recalcado que quedan pocos partidos y cómo está la situación del equipo”, sentenció.