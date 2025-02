Impugnan la tramitación de la mina de Touro por "incumplimiento" de información pública

Ecoloxistas en Acción y la plataforma vecinal Mina de Touro O Pino Non impugnan el trámite administrativo de exposición del proyecto de reapertura de la mina de Touro ante "el incumplimiento" del proceso de información pública de la documentación en el Ayuntamiento de O Pino (A Coruña).



En comunicado, subrayan que los municipios afectados por el proyecto de Cobre San Rafael tienen la obligación de poner a disposición del público en sus dependencias la documentación del proyecto, en papel o facilitar el acceso electrónico, en cumplimiento de la ley de evaluación ambiental y de transparencia.



Sin embargo, toda vez que el 31 de enero terminaba el periodo de presentación de alegaciones, "se comprobó que el Ayuntamiento de O Pino no atendió a ninguna de las solicitudes de información de varias personas que intentaron consultar el proyecto en la sede del municipio, según explican, "al no disponer de equipos informáticos propios en los que poder comprobar la información". Aseguran que el propio personal municipal les confirmó que no tenían copia en papel ni acceso digital.



Isabel García, portavoz de Exoloxistas en Acción y miembro de la plataforma, detalla que han registrado una reclamación en el municipio de O Pino y han trasladado los hechos a la Consellería de Economía e Industria por considerar que "no se puede informar favorablemente el proceso de información pública en este municipio y, en consecuencia, se tendría que habilitar un nuevo plazo de exposición pública del proyecto adoptando las medidas oportunas para que se cumpla la ley".



"El Ayuntamiento de O Pino tiene el deber de remitir uno al órgano tramitador del proyecto un certificado de la exposición pública en el que haga constar el lugar y periodo en el que estuvo expuesta la documentación ambiental", subraya.