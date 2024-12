Antón Losada analizará en Santiago o regreso de Trump á presidencia dos Estados Unidos

O salón de actos do Ateneo de Santiago, situado na Rúa do Vilar, 19, acollerá o próximo luns, 9 de decembro, ás 19:30 h, unha conferencia titulada «Trump is Back», impartida por Antón Losada, Profesor Titular de Ciencia Política da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

A intervención abordará as repercusións do hipotético regreso de Donald Trump á presidencia dos Estados Unidos, nun momento marcado pola polarización política e as tensións globais. Losada analizará os cambios que a súa figura representa na política contemporánea e o impacto destas transformacións tanto no contexto nacional estadounidense como no equilibrio de poder internacional.

Unha traxectoria destacada

Antón Losada (Xove, 1966) é unha figura recoñecida tanto no ámbito académico como no panorama mediático. Doutor europeo en Dereito e Profesor Titular na USC, ten desenvolvido a súa carreira investigadora en institucións de prestixio como Georgetown University e London School of Economics. É autor de obras como Piratas de lo Público e Los Ricos Vamos Ganando, nas que analiza as desigualdades e os retos das democracias contemporáneas.

O conferenciante tamén é un habitual colaborador en medios como Cadena Ser, Luzes, El Diario e CTXT, e conta cunha ampla experiencia no ámbito institucional, tras desempeñar diversos cargos na Xunta de Galicia e dirixir Radiovoz en Madrid.

Un evento aberto á reflexión

A conferencia no Ateneo de Santiago está aberta ao público e enmárcase na liña de actividades que a institución organiza para promover o debate sobre cuestións políticas, sociais e culturais de actualidade. Esta será unha oportunidade única para reflexionar sobre o impacto do fenómeno Trump e as súas implicacións para o futuro político e social a escala global.