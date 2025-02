Así será o Festival Rosalía de Santiago de Compostela

O Festival Rosalía, que arrancou onte á súa sétima edición cunha visita guiada á casa da escritora en Padrón, celebrará ata este domingo o 188 aniversario do nacemento da escritora, cun amplo programa que inclúe recitais de poesía, montaxes teatrais, concertos ou animación de rúa. O evento, organizado polo Concello de Santiago e a Deputación da Coruña, conmemorará o día dedicado á autora baixo o lema 'Sen pombas nin flores', inspirado nun verso rosaliano tirado de Follas Novas.

O Festival Rosalía arrincará o sábado ás 11.00 horas coa feira, situada na praza de Mazarelos. A Libraría Pedreira, Árbore Azul, 13D Deseño Galego Impreso en 3D, Casperolota Atelier, Cuire Acuarelas, Acontravento, Egretta Biloba e Coas Mans Artesanía formarán parte da feira, que estará aberta o sábado en horario de 11.00 a 14.30 horas e de 16.30 a 20.00 horas. Ás 11.30 horas, Os Quinquilláns darán comezo ao seu Pasarrúas rosaliano, unha ruta teatralizada que percorrerá diferentes lugares da cidade.

Ás 12.00 horas, celebrarase o obradoiro de Regueifa para familias e unha mostra de improvisación, a cargo de Regueifa Tour e coa participación de Manolo Maseda e Séchu Sende, do proxecto Regueifesta. Ás 13:30 horas, terá lugar unha presentación oficial a carfgo das autoridades, e ás 13.45 horas, a sesión Vermú correrá a cargo do Coro Encaixe.

A praza de Mazarelos recibirá ás 17.00 horas Somos pandereiteiras, proxecto promovido por Mercedes Peón e composto por tres grupos de pandereiteiras: Raigañas de Cerqueda (Malpica de Bergantiños), Xirifeiras (Fene) e a Asociación Cultural Rosalía de Castro (Padrón), que reflexionarán sobre outras formas de vivir a música desde a sororidade e coa convicción de crear o novo relato da existencia como tocadoras.

Ás 18.30 horas, terá lugar un recital poético con Anxo Angueira, Nuria Vil e Andrea Nunes. Tras o recital realizaranse dúas presentacións de títulos editoriais. Por un lado, presentarase Cantares Miúdos e, polo outro, Rosalía oculta, banda deseñada da autora Paula Mayor galardoada co Premio Castelao da Deputación da Coruña. Xa ás 20.00 horas, o Teatro Principal pechará o sábado co concerto da formación Tres Pesos, integrada por Felisa Segade, Xoán Porto e Xosé Antón Ferreira.

A xornada do domingo

O domingo, a feira –para non solaparse coa manifestación convocada ás 12.00 horas na Alameda por Queremos Galego– abrirá ás súas portas ás 13.30 horas e a sesión vermú será ás 14.00 horas da man de Clo Plas, proxecto performativo de Berio Molina e Xiana Arias que mestura a oralidade da montaña de Lugo coa música experimental e o midi. Xa pola tarde, ás 16.00 horas, celebrarase en Mazarelos o Quizz Rosaliano, un xogo para toda a familia arredor da figura de Rosalía de Castro.

Rafa Fernández, Lara Dopazo e Iván Torres actuarán ás 17.00 horas tamén en Mazarelos coa súa proposta Rosalía de Castro, como cor de ouro pálido. Neste proxecto a poesía rosaliana serve de nexo de unión para a música a videocreación ao vivo e a poesía.

O Colexio Maior de Santo Agostiño será o escenario escollido para o espectáculo A primavera vai chegar, un diálogo a tres voces con Faia Díaz, Paula Romero e Inés Salvado. Esta proposta, que tamén implica a unión de poesía e música, desenvolverase en dúas quendas (16.00 e 17.15 h) entre as pedras de Santo Agostiño, por tratarse da antiga sede do Liceo no que participou Rosalía na súa mocidade. A obra de teatro para o público familiar Rosalía, protagonizada por Rocío González e Cris Collazo baixo a dirección de Fina Calleja, poralle o ramo ao Festival Rosalía ás 18.30 horas no Teatro Principal.