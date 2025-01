Besteiro se mantiene al margen del conflicto de los ediles expulsados en Santiago

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha mostrado su intención de mantenerse al margen del conflicto abierto en el partido en Santiago tras la expulsión provisional de cuatro concejales y ha señalado que, en tanto que hay un expediente abierto, él no tiene "por qué hablar con los afectados".



“Yo no tengo por qué hablar con los afectados. Hay un proceso abierto, yo fui respetuoso desde el principio y por tanto no habiendo más novedades, no puedo decir nada nuevo”, ha esgrimido el líder socialista en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la concentración de la plataforma 'Por unha CRTVG ao servizo o pobo' a las puertas del Parlamento.



De este modo, Besteiro continúa al margen del conflicto abierto tras la expulsión provisional de los concejales que todavía no han abandonado el grupo municipal y que, este jueves día 30, todavía prevén participar en el pleno ordinario del mes de enero como representantes del partido.



El Ayuntamiento de Santiago no los expulsará del grupo municipal y los considerará concejales no adscritos hasta que hayan sido expulsados del partido de forma definitiva.



Además, el secretario general del PSdeG también se ha referido a la petición del exparlamentario Martín Seco, que la pasada semana, reclamó que se cerrase el expediente abierto contra él ya hace dos años, y que Besteiro ve una petición que entra en el campo “de la normalidad".



El cierre del expediente “entrará en el campo de la normalidad si lo que reivindica es justo” aunque “será el partido a nivel de Ferraz” el que determine esta cuestión.