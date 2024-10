Borja Verea visita a los trabajadores de Burger King que fueron asaltados en Santiago

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, se acercó esta semana al Burger King para interesarse por los trabajadores que estaban de turno el domingo cuando, una serie de personas, aprovechando la manifestación Pro Palestina, asaltaron el local increpando a la gente que allí se encontraba.

Verea manifestó que "Santiago no se merece una alcaldesa que se pone del lado de los presuntos delincuentes violentos y no defiende nuestros negocios asaltados". E insistió en que "lo que no puede hacer ahora el BNG es ir contra la policía que lo único que hizo ese día fue salvaguardar el trabajo de negocios compostelanos".

"Así, lo que debería haber sido una manifestación pacífica se convirtió en un asalto a establecimientos públicos, algo que ningún gobierno debería defender", subrayó.

En ese sentido, destacó que "no estamos hablando de manifestantes, estamos hablando de presuntos delincuentes; nosotros respetamos, por supuesto, el derecho de manifestación, las ideas que puedan estar detrás de una protesta pueden gustar más o menos, pero son legítimas, lo que no respetamos son presuntos delincuentes que asaltan negocios; y por la información que salió en los medios de comunicación, creo que acordonaron o lo intentaron, la comisaría de Santiago".

Además, recordó que "Santiago tiene decenas y decenas de manifestaciones mucho más numerosas que las del otro día, que nos pueden gustar más o menos; y el comportamiento siempre es impecable por parte de los manifestantes".

El líder popular lamentó además que una alcaldesa que perdió las elecciones gobierne solo para sus amigos y su agenda radical. "Estamos ante el gobierno con menos educación democrática de la historia de Santiago, porque no solo perdieron claramente las elecciones con 6 concejales de 25, sino que no aceptan que el BNG no representa el sentir mayoritario de Compostela".

De este modo, Verea afirmó estar convencido de que "muchos socialistas compostelanos están horrorizados con las políticas radicales de este BNG de Santiago, que está ahí por los votos de su partido", y destacó que "yo voy a seguir trabajando humildemente para conseguir su confianza y poder gobernar para todos".