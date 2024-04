Entrevista | Iseo & Dodosound: "Santiago siempre ha acogido genial nuestro proyecto"

Compostela tiene fama de recibir y acoger muy bien a los artistas. La cultura es, en sí misma, uno de los rasgos identitario de la ciudad. Lo saben los músicos y también el público santiagués, por ese motivo las dos partes se alegran cuando surge una cita que involucra a la otra.

A pesar de su carácter tradicional en muchos aspectos, la capital gallega es en estos momentos uno de los grandes escenarios a nivel nacional de la música emergente. Sin embargo, es complicado concretar a qué nos referimos cuando calificamos de esta forma al arte.

Hay quien lo asocia a la repercusión o la experiencia de los artistas, pero muchos expertos en el área usan esa terminología para referirse a la popularidad o la posición que ocupa el género dentro de la escena general.

Así, independientemente de lo que vendan, se considera música emergente todo aquello —o casi todo— que se salga de los cánones que la industria impone para poder considerar comercial. Algo que, por cierto, Compostela adora.

Es por esta razón que se celebra cuando llega a la ciudad música diferente a la que suena en la radio, los bares y las discotecas. Música con un ritmo diferente, hecha desde el corazón y diseñada para hacer vibrar a la gente más que a las discográficas.

En esta definición encajan perfectamente Iseo & Dodosound, el conocido dúo navarro de música reggae, que se acerca este viernes a Compostela para presentar su último disco: 'En la tormenta'.

Entrevista

Vuestra música es un viaje por las emociones. ¿Cómo os está haciendo sentir la gira de este nuevo disco?

Como nunca; está siendo muy bonito. Ya son diez años y cuatro discos, por lo que tenemos cierta experiencia a la hora de organizar giras e, incluso, muchas de las ciudades que visitamos ya no son nuestra primera vez. Estamos muy felices de cómo está yendo todo tanto musicalmente como a nivel de público. También con nuestro equipo. No podríamos estar más satisfechos.

¿Qué queríais transmitir con ‘En la tormenta?

Queríamos reflejar el momento vital en el que estamos. Las dudas que hemos podido tener, lo duro que ha sido volver a trabajar después de la pandemia y, también, los momentos de disfrute y de felicidad que siempre hay en medio. En este contraste es donde nos hallamos cuando, como decimos nosotros, estamos en medio de la tormenta.

¿Habíais venido alguna vez a Santiago? ¿Qué tal la experiencia?

Sí, en la sala Capitol es la tercera vez que estamos. Además, tocamos en un festival de videojuegos y artes gráficas que se celebró hace muchos años en la Ciudad de la Cultura. La experiencia en todos los casos fue muy buena. Siempre podemos disfrutar, por ejemplo, de afterparties en lugares como Malatesta. También nos gusta salir después por la Zona Vieja. La verdad, es una ciudad que nos encanta y nos trae muy buenos recuerdos; donde tenemos amigos que nos hacen sentir como si estuviéramos nuestra en casa.

“Compostela es una ciudad que nos encanta y nos trae muy buenos recuerdos; donde tenemos amigos que nos hacen sentir como si estuviéramos en nuestra casa”

Santiago tiene fama de acoger muy bien a los artistas. ¿Es así?

Sí. Hay que tener en cuenta que es mucha la gente que visita la ciudad, y esto no es solo por el Camino. Es un lugar con muchísima historia que siempre ha acogido genial el proyecto, de ahí que la sigamos visitando.

No sé cuánto tiempo estaréis en la ciudad pero, ¿hay alguna actividad que os gustaría hacer en Compostela?

Cuando estamos en gira no es sencillo. Llegamos con el tiempo justo y nos da solo para comer un menú, hacer el registro en el hotel y probar el sonido en la sala. Además, el sábado actuamos en Vigo. Es la historia que siempre contamos los músicos. Hemos estado en Brasil, India... y casi no hemos conocido los países porque al final pasamos más tiempo en las salas y en los hoteles.

Por último, ¿podéis dejar un mensaje para vuestros seguidores compostelanos?

Tenemos muchas ganas de ver a nuestra familia gallega. Esperamos que vean el trabajo que hemos puesto en este nuevo show y en llevar los temas del disco al directo. Deseamos que podamos tener una noche bonita, con respeto y que terminemos el concierto pensando en la próxima vez que vendremos a Santiago.