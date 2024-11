Goretti Sanmartín no descarta una subida del IBI pero apela a la prudencia: "No hay ningún escenario cerrado"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, no descarta una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), pero apela a la prudencia y asegura que no hay todavía "ningún escenario cerrado".



Así se ha expresado la alcaldesa en declaraciones a los medios este viernes, tras participar en la inauguración del Centro de Investigación Mestrelab, en Santiago.



Según ha explicado, en el borrador interno de los presupuestos municipales, aparecen "diversos escenarios" para conseguir un balance entre ingresos y gastos, "sabiendo que hay una subida importante de todos los servicios y sabiendo que la gente quiere servicios de calidad".



Entre ellos, está una posible subida del IBI. "No descartamos que pueda haber alguna propuesta de este tipo de incremento, pero no es un escenario cerrado porque no tenemos la distribución definitiva de cómo quedaría ese borrador. Vamos a esperar un poco, pero es un escenario que no descartamos", ha reconocido.



La regidora municipal ha insistido en que el escenario actual es "complicado", con reglas fiscales ya en vigor, con el encarecimiento de precios, con muchos contratos que necesitan regularizarse... "Es lógico que estemos buscando ingresos y buscando recursos en un escenario donde hay algunos elementos también que despejar, como la falta de presupuestos del Estado", ha señalado, matizando que tampoco sería "imprescindible".

Augas de Galicia

Por otra parte, respecto a una posible actualización del Plan Inungal planteada por Augas de Galicia, Goretti Sanmartín ha mostrado su total disposición a hacer las actualizaciones "que sean necesarias" y ha destacado la buena colaboración con la entidad, con la que mantienen reuniones habituales, con "diálogo fluido".



Así las cosas, la alcaldesa ha reflexionado y ha animado a hacer "un esfuerzo" en la pedagogía para que, por ejemplo, "la gente entienda que hay determinadas especies en los ríos que facilitan que esas zonas inundables, en un momento de algún crecimiento del río, puede limpiar para no provocar problemas".

"Creo que sobre eso falta pedagogía, esas campañas de sensibilización y de concienciación", ha apuntado.