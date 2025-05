Dr. Juan Miragaya, fisioterapeuta: "Cualquier persona puede aprender a dar un buen masaje con este libro"

Desde los centros de salud que dirige en A Coruña, Lugo y Santiago de Compostela, el Dr. Juan Miragaya ha hecho del masaje una herramienta de transformación física, emocional y profesional. Ahora, este reconocido fisioterapeuta y osteópata, con más de dos décadas de experiencia docente y clínica, ha decidido compartir su sabiduría con el gran público a través de su nuevo libro: Masaje profesional para todos, publicado por el sello Círculo Rojo.

La portada del libro

Más que una simple guía técnica, esta obra nace de la experiencia vital del propio autor. “El masaje ha cambiado mi vida”, confiesa Miragaya, quien encuentra en el contacto humano, en la precisión del gesto y en el conocimiento del cuerpo, una vía no solo de sanación sino también de crecimiento personal y profesional. Con este libro, aspira a que tanto principiantes como terapeutas consolidados descubran o redescubran las posibilidades que ofrece el masaje clásico.

Diseñado para ser accesible, claro y completo, Masaje profesional para todos combina teoría, práctica, ilustraciones paso a paso y consejos adquiridos tras años de docencia en la Escuela Europea de Masaje y Osteopatía. El lector aprenderá a preparar el entorno de trabajo, aplicar técnicas esenciales y realizar masajes efectivos en distintas zonas del cuerpo, todo ello con una narrativa que motiva a ir más allá del aprendizaje técnico, hacia una vocación de servicio y bienestar.

Natural de La Coruña, el Dr. Miragaya combina su labor clínica con una intensa actividad formativa en toda España. Actualmente doctorando por la Universidad de León y con un máster en investigación sanitaria por la Universidade da Coruña, representa un modelo de profesional comprometido con la excelencia y la humanización del cuidado. En esta entrevista, abordamos su trayectoria, sus motivaciones, el potencial terapéutico del masaje y por qué esta práctica puede llegar a ser una auténtica forma de vida.

La entrevista

¿Qué le llevó a escribir Masaje profesional para todos? ¿Hubo un momento clave que le impulsó a convertir su experiencia en un libro?

La verdad es que sí. Fue en el momento en el que me he dado cuenta de que muchos de los alumnos que he tenido a lo largo de mi trayectoria profesional demandaban un manual o un libro que recogiese los conocimientos que se le iban transmitiendo. Ese fue el detonante para elaborar esta guía. Me he encontrado muchos tipos de personas a lo largo de mi vida: gente mayor, jubilados, jóvenes, personas que trabajan en todo tipo de oficios... y el perfil que he visto durante todos estos años de docencia es muy heterogéneo. Entonces, esta demanda venía de un público muy diverso. Por eso el título se llama así, Masaje profesional para todos, porque realmente aglutina ese concepto; enseñar masaje a todo tipo de personas. Incluso, dentro de ese grupo se encuentran los profesionales, a los que también les puede ser de utilidad el manual.

¿Cómo ha sido el proceso de transformar más de veinte años de experiencia en docencia en un manual accesible para todos los públicos?

Justamente, lo que te aporta la experiencia es la capacidad de hacer fácil lo difícil. La gente me decía en las clases: "cuando lo haces tú, parece fácil". Es lo que tiene llevar muchos años haciendo lo mismo. No es una cuestión de dificultad, es simplemente que al llevar tanto tiempo llevando a cabo las mismas tareas eres capaz de simplificarlo al máximo; de convertir algo complicado en algo sencillo. Por otro lado, este libro no es un sustituto de los libros académicos, que los hay y son necesarios. Es algo para gente que quiera disfrutar de aprender a hacer un masaje.

¿Para quién lo recomienda?

Por ejemplo, normalmente le hacemos masajes a nuestras parejas. Aunque no sepamos, lo intentamos. Es una cosa muy natural. Esto es una manera de, quizás, decir: "voy a comprarme este libro, que cuesta 20 euros, y así aprendo las técnicas pasos a paso para hacerlo bien". La gente que ya lo ha comprado me ha dicho que les ha ido genial. El dinero que cuesta compensa con relación a lo que cuesta hacerse el masaje por ahí. Además, el libro pretende democratizar el tema. No quiere quitarle el sitio a los fisioterapeutas, sino algo que enseñe a la gente de a pie a hacer masajes como si fuera un profesional.

¿Qué encontrará el lector en este libro que no haya en otros manuales de masaje?

La diferencia es que este libro, aunque es tan profesional como los que son más técnicos, empaqueta la información de forma accesible para cualquier persona adulta. Lo puede entender todo el mundo porque tiene una narrativa sencilla, fruto de la costumbre de dar clase a todo tipo de gente.

¿Qué beneficios emocionales o psicológicos ha observado en sus pacientes más allá del alivio físico?

Pongamos un ejemplo: imaginémonos a nuestra madre o nuestra abuela. Le tenemos un cariño enorme y la vamos a visitar. Cada vez que la vemos se queja constantemente de dolores en diferentes partes del cuerpo. Muchos de estos problemas son patologías asociadas a la edad que no tienen una solución y no necesitarían de tratamiento profesional. Sin embargo, si le damos un masajito con un poco de calor, se sentirá excepcionalmente bien. Le aportaremos un extra combinado de cariño con un resultado profesional. Va a notar un beneficio real, además de mejorar su calidad de vida.

Desde sus clínicas en Coruña, Lugo y Santiago, ¿el conocimiento que se puede obtener del libro sustituye en algún caso las funciones que desempeña usted y su personal desde sus consultas?

No, para nada. En la clínica yo me encuentro fracturas, roturas musculares, prótesis, personas que vienen en silla de ruedas, afectaciones graves relacionadas con el parto... el trabajo clínico es muy complejo y jamás se solucionaría con la lectura de este libro. Ahora bien, dentro de la clínica sí que se hacen algunas cosas parecidas a las que se narran en el manual. Por ejemplo, cuando damos un masaje, lo hacemos tal y como viene ahí. Por tanto, no es un sustituto, porque el trabajo clínico va mucho más allá y se abordan todo tipo de patologías. Es importante recalcarlo, y así se explica en el libro: si en algún caso alguien nota una dolencia grave, hay que ir a un especialista.

¿Cree que el masaje está suficientemente valorado dentro del sistema de salud o aún se subestima su potencial terapéutico?

Cada vez se pone más en valor el trabajo del fisioterapeuta. De hecho, lleva toda la vida poniéndose en valor porque se hace desde el principio de los tiempos. Está dentro del ser humano e, incluso, dentro del resto de animales. Cualquier ser vivo que se dé un golpe tendrá el acto reflejo de hacerse un masaje. Todo el mundo valora el masaje sin saber que lo está valorando. De hecho, en la clínica, la mayoría de pacientes demandan masaje hasta en casos en los que no solucionaría su dolencia. Personalmente, creo que puede llegar a estar sobrevalorado, porque mucha gente siente puede llegar a solucionar algo que requiere de un tratamiento más complejo. Sienta muy bien, pero eso no quiere decir que cure. Hay personas que no lo valoran nada, pero yo veo muchas más que lo sobrevaloran.

Por último, ¿qué mensaje quiere dejar a nuestros lectores?

Les diría que, si al escuchar hablar de este libro notan una mínima curiosidad, no lo duden. Que lo exploren, porque pueden encontrar vocaciones ocultas y conocimientos a los que el día de mañana le pueden sacar mucho partido. Solamente con que les despierte la curiosidad, vale la pena. Me gustaría que todo aquel que se plantee de qué irá el libro acabe diciendo: "Venga, pues voy a darle una oportunidad". Prueban y, si no les gusta, son solo 20 euros. Después, puede donarlo a una biblioteca o regalárselo a alguien... ¡Mira qué maravilla!