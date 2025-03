Mondra ten “caldo quente” e ofrece unha cunca para quen o queira probar

Mondra presenta Teño caldo quente, o segundo prato do seu novo álbum, un traballo que verá a luz no mes de maio. “Teño caldo quente, quérelo probar?” pregunta o artista ao inicio desta evocadora e retranqueira peza que o público xa pode degustar en todas as plataformas dixitais.



Teño caldo quente é a segunda creación que Mondra dá a coñecer do que será o seu novo disco. O tema, que presenta unha sonoridade orgánica, fresca e contemporánea, influída por formas e timbres que caracterizan a tradición oral galega, presenta de cheo a esencia musical dun álbum producido integramente a carón de Hevi no Laboratorio Soyuz.

Nesta ocasión, Mondra acompáñase dunha chea de comensais para gozar desta enchenta musical. Lucas de Centi ao vibráfono; María Prado, Paula López e Xiana Naval aos ventos; Andrés Real ao contrabaixo; e Xulia Sánchez e Artur Puga ás percusións sentan á mesa para probaren un caldo que “ule que arrecende” e que, como canta insinuante o bailador, “non lle fai mal a ninguén”.



O lanzamento de Teño caldo quente complétase cunha proposta audiovisual codirixida por Adela Otero e mais o propio artista, quen tamén coproduce o video canda o estudio elmembrillo. Trátase da segunda das pezas visuais que conformarán o relato musical conxunto do novo álbum de Mondra. A súa dirección creativa global lidéraa Zeltia Iglesias, con quen xa traballou en ARDĒN. O videoclip pódese ver tamén este 14 de marzo na súa canle de VEVO.

Mondra

Artista, cantareiro e bailador, Mondra é un dos nomes máis sobranceiros da escena musical do país. Co seu álbum debut, titulado ARDĒN (Altafonte Music Spain, 2023), acada o recoñecemento unánime de público e crítica, xunto a outros galardóns, como o Premio Martín Códax ao Mellor Álbum de Electrónica 2024, ou candidaturas aos XXIII Premios Mestre Mateo polas pezas audiovisuais que acompañan os temas Marimondra e Quererse ben, dirixidos polo propio Mondra.



Na primavera do 2025 Mondra lanzará o seu segundo traballo discográfico, do que xa se coñece o pasodobre Vale máis un canciño e este novo Teño caldo quente.