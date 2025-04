Pacientes del CHUS denuncian que las enfermeras de Ginecología administran quimioterapia sin formación ni medios

La Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS ha hecho público un comunicado en el que denuncia que en este hospital “non se respectan as especialidades de enfermería” y que se están produciendo prácticas asistenciales que suponen “un risco para a nosa saúde”.

En concreto, la entidad revela que desde el pasado mes de febrero, profesionales de enfermería de la planta de Ginecología del CHUS están siendo obligadas a dispensar tratamientos de quimioterapia a pacientes hematológicos. Según advierten, esta decisión fue impuesta “sen mediación ou consulta previa”, y se adoptó “sen medios e formación específica”, una situación que consideran extremadamente preocupante.

Sobrecarga

Tal y como recoge el comunicado, la dirección del centro hospitalario ha sumado seis camas con pacientes hematológicos a la planta de Ginecología. “Na práctica implica que poden ser atendidos ata 12, nunha xornada de traballo, chegando a unha rateo de 4 por enfermeira”, lo que estaría provocando “inseguridade e estrés laboral e un maior risco de incorrer en erros na asistencia”.

Los pacientes afirman estar seriamente preocupados: “Ser atendidos por persoal sanitaria sen coñecementos concretos do tratamento, supón un risco para a nosa saúde”, especialmente en lo referido a la administración de “quimio vermella que require especiais medidas de seguridade para pacientes e sanitarios”.

Formación insuficiente e improvisación

Según asegura la asociación, las profesionales afectadas presentaron quejas reiteradas desde el inicio de esta situación, pero no fueron recibidas por la dirección hasta abril. Para entonces, ya se habían administrado tratamientos “a decenas de pacientes”. Aunque se les han ofrecido “unhas horas de formación”, insisten en que aún no disponen ni de la preparación requerida ni del material suficiente e imprescindible.

Para los representantes de los usuarios, esta situación pone de manifiesto “a improvisación, a irresponsabilidade e a impunidade coa que actúan desde a xerencia deste centro sanitario”, y critican que se esté actuando “con desconsideración cara ao seu persoal, pero, evidentemente, tamén cara aos pacientes”.

La Asociación de Pacientes del CHUS concluye su nota reclamando que se respete la formación del personal sanitario como garantía básica para ofrecer “a atención adecuada, segura e acorde coa nosa situación clínica”.