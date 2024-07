El PP de Santiago denuncia que el BNG prohíbe el himno de España

La concejala del Partido Popular de Santiago Olaya Otero lamentó este lunes "a insistencia do BNG en prohibir o himno de España no día de Padrón en Santiago, un acto no que sempre soou ata a chegada dos nacionalistas". Para la edil este hecho “é un síntoma máis de que o BNG o único que busca con esta prohibición é a división, posto que prohibir o himno é un desprezo á maioría dos composteláns”.



"Hai dúas maneiras de gobernar" -destacó Otero-, "por un lado está a de Borja Verea, que busca o consenso e asiste a todos os actos da cidade, incluído o Alba de Compostela que, recordemos, foi creado polo BNG. E por outro lado temos as formas de Sanmartín e os nacionalistas, que gobernan só para uns poucos, os seus, e fallan ao respecto a maioría dos composteláns faltando ao acto máis importante da cidade como é a Ofrenda ao Apóstolo na Catedral ou prohibindo, como sucedeu hoxe, que se toque o Himno de España no día de Padrón en Santiago".



Así, la concejala calificó este hecho de "un exemplo máis do sectarismo do BNG, que antepón a súa ideoloxía aos intereses dos nosos veciños”. En este sentido señaló que “o goberno máis minoritario da historia de Santiago ten que gobernar para todos os composteláns e sobre todo respectar a vontade democrática da corporación municipal, posto que, con esta nova prohibición do himno de España, están rachando co acordo que se tomou en Pleno en 2023 de que si soase o himno neste acto, tras a mesma polémica do ano pasado”.