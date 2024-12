El PSOE de Santiago alerta de la posible pérdida de 2 millones de euros de fondos europeos

La concejala socialista Mila Castro ha denunciado públicamente la falta de avances en el proyecto Commarket Santiago, que contaba con una subvención de 2 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. Según Castro, este proyecto, presentado por el gobierno socialista en 2023, prometía ser clave para la modernización del mercado y la implementación de 13 actuaciones, incluyendo la instalación de taquillas refrigeradas en puntos estratégicos de la ciudad, como el mercado de Abastos.

La edil criticó la inacción del gobierno local, que, a su juicio, no ha cumplido con los plazos establecidos. "Son dos millones de euros de fondos Next Generation de los que no se sabe nada, y que podrían estar en riesgo", advirtió. Castro exigió explicaciones al ejecutivo local sobre si se ha solicitado alguna prórroga para la ejecución de las medidas y si esta ha sido concedida.

El proyecto, que también contemplaba la creación de una plataforma online para la venta de productos del mercado y otras mejoras en las instalaciones, ha quedado en el aire, y Castro considera fundamental su ejecución para fortalecer el mercado como "un punto de referencia para la ciudad y la comarca".