Santiago debate el futuro de unas 600 viviendas turísticas sin licencia

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela prevé debatir este lunes una ordenanza para regular la situación de unas seiscientas viviendas de uso turístico en una sesión en la que la postura del PSOE podría ser determinante.



La votación sobre la normativa está pendiente de que la dirección local del PSOE, que anunció la pasada semana su intención de abstenerse sobre la normativa que pretende acabar con la situación de unos seiscientos pisos de uso turístico sin licencia.



"No vamos a adelantar acontecimientos, pero estamos seguros de que va haber responsabilidad por parte de todo el mundo”, ha explicado la concejal de Turismo, Míriam Louzao.



Los concejales del PSOE de Santiago eran "plenamente conocedores de la situación" y de la regulación que se someterá a votación esta jornada por lo que "son ellos quienes tienen que decidir", apuntó la edil de Turismo.



El Ayuntamiento de Santiago de Compostela lleva desde hace años una cruzada contra las viviendas de alquiler a turistas que incluyen restricciones de algunas zonas para esa actividad y limitación a la planta baja en algunos edificios por considerarla una actividad comercial lucrativa.



Cientos de viviendas turísticas de la capital gallega operan desde hace años de formas ilegal tras registrar una declaración voluntaria ante la Xunta, cuyo departamento de Turismo animó a la proliferación de ese tipo de alojamiento pese a la negativa del Ayuntamiento, que rechazó conceder licencias para esa actividad.

Rueda ve la prohibición de VUT la postura "cómoda" y "dejadez" en los ayuntamientos en promoción de vivienda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado "lógico" que los ayuntamientos "utilicen sus capacidades de decisión" para regular las Viviendas de Uso Turístico (VUT), aunque cree que prohibirlas es la postura "cómoda" y ve "dejadez" en las entidades locales en materia de promoción de vivienda.



A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, y antes de que esta tarde se debata en el pleno de Santiago la nueva ordenanza de las VUT, Rueda asegurado que "es bueno" que se hable de ellas y que "cada uno asuma sus responsabilidades" dentro de "su capacidad de decisión".



En Galicia, ha recordado, existe una normativa de la Xunta que deja a los ayuntamientos "capacidad de decisión" en la materia y ha dicho que éstos deben operar "bajo su responsabilidad".



En el caso concreto de Santiago, Alfonso Rueda ha criticado que un grupo político, el BNG, "tome la decisión como si tuviese la mayoría en el pleno, sin estar de acuerdo con quienes apoyaron su investidura", en relación al PSOE. "Veremos como se ventila esta tarde en el pleno", ha apostillado.



Profundizando "un poco más en el origen de todo esto", Alfonso Rueda se ha referido a la "escasez de vivienda" apuntando que prohibir las VUT es "la postura cómoda" y que, frente a eso, lo necesario es "hacer política de vivienda".



"No puedo admitir la dejadez de algunos ayuntamientos que dicen que no tienen ninguna competencia ni responsabilidad en materia de promoción pública. La tiene, por supuesto, igual que la tiene la Xunta", ha apuntado Rueda. "Igual que hay ayuntamientos de todos los colores políticos que hacen promociones públicas o ceden suelo, hay otros que piensan que esto no va con ellos y, por tanto, toman como solución la alternativa de prohibir, y no hacen nada para poner a disposición vivienda", ha zanjado.