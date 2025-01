Santiago puede ser referente en la lucha contra el VIH

La concejala del Partido Popular de Santiago, Yolanda Otero, ha propuesto que la ciudad se adhiera a la red internacional "Fast-Track Cities", con el objetivo de convertir a Compostela en un referente local, autonómico e internacional en la lucha contra el VIH/Sida, otras infecciones de transmisión sexual y el estigma asociado.

Otero subrayó que esta adhesión permitiría establecer una hoja de ruta estratégica para acelerar la respuesta al VIH/Sida, con metas claras alineadas con los objetivos de ONUSIDA, conocidos como "95-95-95-95". Esto significa que el 95 % de las personas afectadas conozcan su estado serológico, que el 95 % de los diagnosticados reciban tratamiento adecuado, que el 95 % logren suprimir la carga viral y que el 95 % gocen de calidad de vida sin estigmas ni discriminación.

Un compromiso municipal clave

La edil popular destacó la importancia del papel del gobierno municipal para liderar esta iniciativa: “O papel do goberno municipal é fundamental, hai que traballar no reto común de acabar con esta pandemia da VIH, polo que dende o PP propoñemos que se desenvolvan medidas, para que a capital de Galicia asuma o liderado e se converta nun referente local, autonómico, nacional e internacional neste reto común”.

Según recordó Otero, Santiago no es ajena a esta problemática, ya que los primeros casos de VIH llegaron a Galicia en 1984 y, a pesar de los avances en prevención y tratamiento, el virus sigue presente. En este contexto, señaló que el pasado 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, se conmemoró bajo el lema “Sigamos o camiño dos dereitos”, un llamado a la acción para proteger la salud de las personas y sus derechos.

Una red global de ciudades

La iniciativa "Fast-Track Cities", lanzada en 2014, cuenta con el respaldo de ONUSIDA, la Asociación Internacional de Proveedores de Cuidados para el VIH/Sida (IAPAC), ONU-Hábitat y la ciudad de París como impulsora. Desde entonces, numerosas ciudades del mundo han firmado la Declaración de París para acabar con la epidemia del VIH.

En 2022, en Sevilla, se enfatizó la necesidad de centrar las respuestas urbanas en las comunidades afectadas, abordando la prevención, la atención psicosocial y el estigma, además de incluir otras infecciones como hepatitis víricas y tuberculosis.

Objetivo: eliminar el VIH en Santiago para 2030

Con esta propuesta, el Partido Popular busca que Santiago no solo frene las infecciones y mejore la salud de las personas portadoras del virus, sino también que elimine el estigma asociado y se convierta en un referente en la lucha contra esta pandemia: “Dende o Partido Popular instamos á adhesión de Santiago á referida rede internacional “Fast Track Cities”, para frear as infeccións, mellorar a saúde das persoas portadoras do virus, unha mellor e maior información e concienciación na eliminación do estigma e poñer fin á pandemia do VIH na nosa cidade no ano 2030”.