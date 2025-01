Un joven acusado de violar a una mujer en las fiestas de Sigüeiro lo niega y alega que fue consentido

Un joven acusado de un delito de violación con acceso carnal por vía anal y vaginal, cometido presuntamente en abril de 2023 en las fiestas de Sigüeiro, en el municipio coruñés de Oroso, cuando él tenía 20 años y ella 21, ha negado los hechos que se le imputan. "Ella consintió todo lo que hicimos", ha asegurado respecto a la denunciante.



Ha sido durante el juicio que ha empezado este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. Fiscalía solicita para el procesado nueve años de prisión y doce la acusación particular. En contraposición, su defensa pide la libre absolución al considerar que se trató de una relación sexual consentida.



"Hablé con ella un nada y ya nos estábamos besando", ha explicado el encausado para concretar que la joven le preguntó "si era mayor de edad y si tenía preservativo". "Le dije que sí, en ese momento me pareció que iba muy a machete y nos fuimos, de la mano, para un sitio más privado para tener más intimidad entre nosotros".



Respecto al acto sexual, el acusado ha relatado que fue "con delicadeza". "Ella consistió todo lo que hicimos", ha insistido y ha concretado que la mujer le dijo que no quería mantener sexo anal y no lo hicieron.



"Pienso que ella creía que iba disfrutar más y no le gustó que yo le dijera que no cuando me pidió que le hiciese sexo oral", ha dicho al ser cuestionado por el motivo de la denuncia.

Testimonio de la denunciante

Por su parte, la mujer ha reconocido que al inicio la relación sexual fue consentida y a continuación el encausado la "manejó como quiso". "Al principio, le hice una felación", ha indicado, no obstante, después "no quería más". "De primeras no, pero poco tardé en notar dolor y le dije varias veces que parase que me estaba haciendo daño".



Además de las penas de cárcel, el Ministerio Fiscal reclama por los daños morales y el perjuicio psicológico causados una indemnización de 12.000 euros, que se elevan a 40.000 en el caso de la acusación particular.